Ucraina | a Kherson forze russe hanno colpito reparto maternità

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La popolazione rimuove i detriti dopo che uno bombardamento russo haildi un ospedale di, in. Non ci sono state vittime, secondo la presidenza. "Qui ...

Corriere della Sera

La popolazione rimuove i detriti dopo che uno bombardamento russo ha colpito il reparto maternità di un ospedale di, in. Non ci sono state vittime, secondo la presidenza. "Qui diamo la vita e qualcuno ce la toglie, per cosa", indignata Olena Yatsyk, ostetrica che lavora al reparto maternità.... Cancro nervoso 28 Dicembre Attualità Frasi Capodanno: ecco tutte quelle che (forse) non conosci 28 Dicembre Varie: più di 30 razzi russi controin 24 ore, molti più morti rispetto ai ... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | Bombe su Kherson. L’ammiraglio De Carolis: navi russe nel... Milano, 28 dic. (askanews) - La popolazione rimuove i detriti dopo che uno bombardamento russo ha colpito il reparto maternità di un ospedale ...(LaPresse) - Il presidente ucraino Zelensky fa il punto sul conflitto con la Russia: "Stiamo entrando nel prossimo anno: il primo obiettivo è ...