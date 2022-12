Torino | ecco quanto è valutato Lukic | messaggio a Roma e Napoli

Corriere della Sera

... rivalità da sempre se si parla con il, eppure gli anni nei vari campionati si è spesso ... anche perchè vincerle insieme è davvero cosa non facile se ci si chiama Juve,che festeggiano in ...perchè, tutti gli indizi sembrano portare verso un prossimo arrivo adi Cristiano Giuntoli. Il come si vedrà, il quando però sembra sempre più vicino... Torino, ecco il palco di Capodanno. Ripartono le prenotazioni Gli ultimi aggiornamenti di Monza-Torino, ultima amichevole dei granata prima della ripresa di Serie Redazione Toro News 14.49 - Ecco le formazioni ufficiali. Due rientri nella… Leggi ...il Torino, che avrebbe accelerato per Shomurodov, visto anche il recente infortunio di Pellegri, ha bloccato l'eventuale cessione di Sanabria, che finora ha segnato solo due gol in ...