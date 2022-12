Sanità e coda di ambulanze al San Pio | Mastella prepara una conferenza dei sindaci

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Sindaco Clementerende noto che subito dopo le festività natalizie, nella seconda decade del mese di gennaio, convocherà unadeiper discutere dei problemi dellaospedaliera in provincia di Benevento. “Le code didavanti al Pronto soccorso del San Pio proprio quando la stagione invernale entra nel vivo, con il pericolo di una temibile accoppiata tra influenza stagionale e Covid, segnalano una situazione preoccupante. Discuteremo con idella provincia quali iniziative istituzionali adottare per evitare che quello appena iniziato diventi un inverno di passione per gli utenti delladi Benevento e del Sannio”, dichiara il Sindaco di Benevento ...