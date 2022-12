Real Madrid | pronti 100 milioni di euro per Bellingham

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ilè pronto a mettere sul piatto una cifra importante per Jude, centrocampista del Borussia Dortmund Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Marca, ilavrebbe messo gli occhi su Jude. Il centrocampista inglese, di proprietà del Borussia Dortmund, ha stupito tutti durante il Mondiale 2022 in Qatar. Il club spagnolo sarebbe così pronto a mettere sul piatto ben 100di. L’eventuale operazione è comunque rimandato a giugno, visto che il Dortmund non vuole privarsi fin da subito del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AreaNapoli.it

Il, squadra che lo ha lanciato in Eurolega, è anche la sua squadra del cuore per quanto riguarda il futbol , ma c'è stata anche una breve passione per la Juventus . Come lo stesso Doncic ...Le altre candidate sono la Ducati (Motociclismo), i Golden State Warriors (Nba) e il(Calcio). A tutti gli appassionati del volley, e non solo, chiediamo un aiuto per premiare gli ... Graziani: 'Real Madrid: il rinforzo giusto gioca nel Napoli. Se Ancelotti mi chiama, glielo dico' Le probabili formazioni di Valladolid-Real Madrid, match valido per la quindicesima giornata della Liga di scena allo stadio Zorrilla ...In casa Real Madrid si attende nei prossimi mesi la comunicazione da parte di Toni Kroos riguardo il proprio futuro ...