Papa Francesco | «Pregate per il Papa emerito Benedetto»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si sono aggravate le condizioni diRatzinger per l'avanzare dell'età. Al termine dell’udienza generale, il pontefice si è rivolto ai fedeli: «Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa»

LA CONFERMA NEL COMUNICATO UFFICIALE DEL VATICANO - Dopo le parole di Papa Francesco, sull'argomento è intervenuto Matteo Bruni, il direttore della sala stampa Vaticana, con un comunicato ufficiale che nella sostanza conferma l'aggravarsi delle condizioni di salute di Benedetto XVI. Il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, è molto malato. A dirlo è Papa Francesco, che al termine dell'udienza generale ha lanciato un appello drammatico ai fedeli: 'Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo - è molto ammalato - chiedendo al Signore...'