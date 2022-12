Papa Benedetto è molto malato | l’appello di Papa Francesco

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) ai fedeli affinché preghino per le sue condizioni di salute Al termine dell’udienza generale di oggi 28 dicembre,ha chiesto ai fedeli una “preghiera speciale” per il suo predecessoreXVI. Queste le parole che il Sommo Pontefice ha rivolto ai fedeli: «Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per ilemerito, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, èam, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine». Le parole dilasciano pensare ad condizioni di salute delicate, considerando anche l’età ...

Bergoglio chiede ai fedeli preghiere per Ratzinger al termine del'udienza generale nell'Aula Paolo ...'Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per ilemeritoche nel silenzio sta sostenendo la Chiesa - ha detto Bergoglio - . Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore ... Il Papa chiede preghiere per Benedetto XVI: 'È molto ammalato' Ratzinger è molto malato. «Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa». Lo ha affermato ...