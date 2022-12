Ora Lukaku deve ripagare l' Inter che ha sempre creduto nella sua rinascita

La Gazzetta dello Sport

Quando parli di Inter e diti viene spontaneo pensare al grande affare fatto dal club. Per averlo venduto a 115 milioni al Chelsea per poi riaverlo indietro in prestito. E dal punto di vista economico non c'è dubbio che ...Pogba Ha fatto due giorni di corsa, perle cose vanno bene. Siamo tutti fiduciosi, spero di ... Occhi puntati anche sul Chelsea di Potter, che dopoè alla ricerca di un nuovo centravanti, e ... Inter, Lukaku deve ripagare il club che ha creduto in lui Lautaro unico campione del mondo, ma Inzaghi deve recuperare Lukaku. Per Lucio, invece, tutti ok Su Inter-Napoli si può fare una sola proiezione attendibile: se l’Inter perde, va a -14 dal Napoli e si ...L'Inter tratta Marcus Thuram, ma il suo arrivo sembra significare l'abbandono di Lukaku, praticamente invisibile in stagione e troppo costoso da trattenere.