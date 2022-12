Nel Casertano 13enne cade dall’altalena e si ferisce alla testa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMacerata Campania (Ce) – Unè rimasto ferito a Macerata Campania (Caserta) mentre giocava con un’altalena in un parco pubblico di piazza Giovanni Paolo I. L’episodio è avvenuto il 24 dicembre ma è stato reso noto solo oggi. La giostrina è stata transennata dal Comune per le opportune verifiche tecniche e la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento; si vuole capire se l’incidente sia stato provocato dal malfunzionamento della giostra o da un uso “incauto” dell’altalena da parte dell’adolescente. Quel che è certo è che ilha riportato vari traumi e contusioni, è stato quindi portato all’ospedale di Caserta e poi trasferito al Santobono di Napoli in condizioni serie, ricoverato in terapia intensiva dopo una tac ma non in pericolo di vita, quindi riportato ...