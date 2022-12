Micotossine nei formaggi grattugiati | ecco cosa accade adesso

Libertà

... il rischio è sommare più prodotti 'contaminati' I quantitativi delle due tossine rintracciati... le spore delle muffe possono depositarsi sulla superficie delle forme e produrre le. Il ...... sono state trovate rispettivamente nel 48,6% e nel 94,4% delle confezioni di formaggi grattugiati di tipo 'grana'supermercati in piccole ma significative quantità. È il risultato di uno studio ... Ricerca della Cattolica: scoperte micotossine nei formaggi grattugiati Esistono una serie di misure di prevenzione per ridurre i rischi di diffusione: cosa fanno i principali consorzi ...Allarme tossine nei formaggi grattugiati. Dopo i lotti di caffè ritirati in via precauzionale per il rischio di ocratossina, la stessa sostanza, e un'altra micotossina, ...