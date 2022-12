Manovra 2023 | parte l’esame in Aula al Senato Voto finale previsto il 29 dicembre Le novità per la scuola

Adnkronos

Sono tante le voci di spesa di questa. Il governo Meloni ha tentato di dare un piccolo ... Legge di Bilancio: chi ci guadagna e chi ci perde Aumenti di stipendio per milioni di lavoratori ...... mentre le opposizioni criticano il mancato dibattito e approfondimento della. In questo ...leggermente mentre i trader guardano alla fine di un anno in perdita e si preparano per il. ... Manovra 2023, Crosetto: "Via burocrati capaci solo di dire no" Mobili, “spesa”, psicologo e bollette. Anche il governo Meloni, come i suoi predecessori, non ha lesinato sui bonus, che letteralmente piovono dalla Manovra 2023, pronta per ottenere il via libera in ...Nel corso dei prossimi giorni sono previste diverse novità per il settore delle bollette di luce e gas che, con l'inizio del mese di gennaio 2023, registrerà l'arrivo di nuovi prezzi per il servizio d ...