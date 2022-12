La Corte Suprema statunitense ha deciso di mantenere in vigore una contestata norma sull’immigrazione voluta da Donald Trump durante la pandemia

Adnkronos

Ancora più importante, lasta per discutere un'ipotesi di reinterpretazione della legge elettorale che ne accentuerebbe la partigianeria e, come negli anni Trenta, la schiererebbe ...Restano in vigore le restrizioni introdotte da Donald Trump durante l'emergenza della pandemia da Covid per bloccare i migranti al confine con il Messico: il cosiddetto Titolo 42. Laa maggioranza conservatrice ha accolto la richiesta degli stati repubblicani a mantenerle considerato che una loro abolizione - è la teoria cavalcata dai procuratori repubblicani del ... Usa, Corte Suprema mantiene misura Trump per blocco migranti Le restrizioni introdotte da Donald Trump durante l'emergenza della pandemia da Covid per bloccare i migranti al confine con il Messico restano per ora in vigore. La Corte suprema a maggioranza conser ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...