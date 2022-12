(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Negli ultimi cinque anni l’Italia ha definitivamente imboccato la strada del digitale, eppure non basta. Nel nostro Paese restano duediconnessione. Non hanno né una smart tv, né un pc o smartphone che consenta loro un. Lo rivela il quinto rapporto Auditel-Censis, presentato lo scorso 18 dicembre al Palazzo Giustiniani di Roma secono cui sono novantatréi device connessi alla rete all’interno delle abitazioni(nel 2017 erano meno di settantaquattro) e un totale di quarantatrédi televisioni, di cui quasi diciassettesono smart tv (in crescita del 210,9 per cento rispetto al 2017, che in valore assoluto significa oltre undici ...

Linkiesta.it

Come Con la scelta politica di concentrare le competenze delsotto la guida di un unico ... Su questa questione siandare più in fondo, senza fare sconti, perché purtroppo rischia di emergere ......dele da lì creare riscatto sociale. Ci sono le aree delle zone industriali artigianali dell'Irsap da recuperare, c'è il tema delle Zes e tutto quello che riguarda le aree abbondonate. Si... Il Pnrr deve connettere i due milioni di famiglie italiane senza accesso Internet L'amministrazione comunale di Savona ha approvato questa mattina il progetto definitivo per la realizzazione del secondo lotto della piscina comunale Zanelli. (ANSA) ...In ballo 38 miliardi di euro totali suddivisi in due rate. Meloni alla conferenza di fine anno parla della sfida di "trasformare gli obiettivi in ...