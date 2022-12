La Repubblica

"Tutte le attività di indagine sulle strutture del ponte Morandi eseguita dalla Concessionaria Aspi dal 1991 e sino ad ottobre 2017, non risultano mai essere state trasmesse a questa Divisione prima ...L'esame deial minuto delle micro e nanoparticelle ha permesso di osservare la presenza di ... a cui hanno partecipato attivamente tutti i partner: ARPA Toscana, Università di, ... Genova, i conteggi della Procura: "Sullo stato di salute del Morandi lo Stato chiuse gli occhi per 50 anni" Il progetto di consolidamento del viadotto del 2017 approvato grazie al docente esterno Brencich ma censurato nelle sue critiche più severe allo stato ...Pensavamo che in AIFA, l’Agenzia italiana del Farmaco, avessero capacità matematiche e statische, ma in realtà i loro conteggi, non tornano e questi numeri, iniziano a fare clamore. Di Andrea Caldart ...