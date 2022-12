Galderisi | Raspadori è un calciatore fantastico | i centrocampisti sono uno spettacolo puro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Giuseppe, ex, è inervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Qual è il ruolo ideale di? "È un, sa fare diverse cose. Ionato trequartista, un giocatore a tutto campo, ma è stato Trapattoni a schierarmi come punta. Jack è bravo a staccarsi dalla linea di centrocampo, cerca sempre di fare qualcosa di concreto. Può abbinarsi bene con tutti gli attaccanti del Napoli e questa è la vera forza degli azzurri, soprattutto se si considerano le differenze dei diversi calciatori. Inoltre,è il futuro del calcio italiano". Come riesce il Napoli a trovare la collettività necessaria per vincere? "In attacco è stratosferico, ma il centrocampo e la difesai ...

