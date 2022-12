Dieta dell' avocado | due o più porzioni a settimana fanno la differenza per il rischio di malattie cardiovascolari Lo studio di Harvard

ilmattino.it

... come quelli'avocado, per proteggere meglio il nostro cuore e le coronarie . Colesterolo, ... Dopo aver preso in considerazione un'ampia gamma di fattori di rischio cardiovascolare e la...... eccellenze dellamediterranea come l'olio extravergine d'oliva o il Parmigiano Reggiano". ...da dolcificanti artificiali ma con questo sistema risulterebbero meno nocivi (lettera B)'olio ... Dieta dell'avocado, due o più porzioni a settimana fanno la differenza per il rischio di malattie cardiovascol L'avocado è un prezioso alleato del cuore. Un recente studio dei ricercatori di Harvard ha appurato che le persone che mangiano due o più porzioni di avocado ogni settimana ...Sono tante le donne che possono contrarre la gestosi in gravidanza, ma con un'attenzione al cibo il rischio può ridursi.