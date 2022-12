Covid | tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina | la decisione dopo i numeri allarmanti di Pechino

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Almeno 5000 morti e oltre un milione di contagi al giorno in, dove ilnon smette di impensierire con le sue disastrose conseguenze.ladella Regione Lombardia e della Regione Lazio, adesso in tutta Italia sarà richiesto ilmolecolare per i passeggeri in arrivo dal Dragone, dove la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente in vista del Capodanno cinese, la festa più importante dell’anno che porterà milioni di persone a spostarsi per raggiungere amici e parenti dentro o fuori il Paese. Nel dare la notizia, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha spiegato che la misura in questione sarà “indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana”. Il rischio, neanche troppo remoto, è ...