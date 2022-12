Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023 | Mikaela Shiffrin in fuga | Marta Bassino leader in gigante

Sky Sport

Lagenerale didel Mondo di sci alpino maschile 2022/2023 aggiornata dopo la discesa di Bormio. L'austriaco Vincent Kriechmayr con il successo odierno fa un bel salto ined ......in discesa e superG ai Mondiali di Cortina 2021 si tratta della quattordicesima vittoria in... stavolta in ritardo di 68/100, ma comunque il migliore degli uomini di, con Odermatt ... Sci, Coppa del mondo: Shiffrin vince gigante di Semmering. Bassino 3^, Brignone 4^ L'austriaco domina la gara sulla Stelvio: alle sue spalle solo il canadese Crawford (40 centesimi) e il norvegese Kilde (68) sotto il minuto di distacco. Mattia a 2"24, Dominik a 2"29. Ottimo 13° post ...Tanto, se non tutto, passerà per il mese di gennaio. Sarà proprio a inizio 2023 che la Fiorentina si giocherà gran parte delle chances che ha per risalire in classifica e dare ...