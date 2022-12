Calcio Napoli | Kvaratskhelia | Chiamatemi pure Kvaradona | è il mio soprannome preferito

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “È molto difficile la scelta, tutti sono molto belli e simpatici, però ovviamente quando si tratta, anche di una piccola parte del nome Maradona misto al tuo, lascia un’emozione diversa: mi riempie di orgoglio. Quindiè sicuramente il mio”. Il fantasista delKhvichasvela in una intervista a Dazn qualepreferisce tra Zizì, Angelo Azzurro,e Kvaravaggio e perchè ha scelto di giocare a: “Per prima cosa – spiega il georgiano, per il nuovo episodio di ‘Dazn Heroes’ – per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori: quando guardavo le loro partite pensavo che avrei potuto fare perfettamente parte della squadra, mi piaceva molto come giocavano. Alla fine è successo: oggi sono un giocatore del ...