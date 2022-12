Corriere della Sera

Fondata nel 2013 da tre giovani cuneesi " Dario Brignone , Samuele Pinta e" Satispay è nata per creare un network di pagamento da mobile alternativo alle carte di credito e debito. ...... Nadia, e dalla docente referente, Alessandra Fenoglio. La Consulta Provinciale degli ...- Loano Mantero Aurora IISS Falcone - Loano Carè Antonio Liceo Issel " Finale Ligure SardoLiceo ... Alberto Dalmasso: «Satispay e i miei figli mi forzano a crescere. Ecco la domanda che faccio nei colloqui» L'app da scaricare è diversa per privati ed esercenti. I servizi: pagamenti negli esercizi commerciali, bollettini e ricariche, scambi di denaro tra amici ...Per mia mamma, che lo stimava molto, è stato un dispiacere». In questo breve aneddoto c’è molto dell’Alberto Dalmasso che il mondo dell’imprenditoria e non solo ha imparato a conoscere e ad apprezzare ...