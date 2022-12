Vittorio Adorni aveva stile ed eleganza | in bici e in tv | un fuoriclasse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) La figura diè stata ampiamente illustrata nei giorni seguenti la sua scomparsa, avvenuta proprio la vigilia di Natale in una sorta di successione che ha riguardato campioni del ciclismo antico e recente, come Ercole Baldini e Davide Rebellin. Disi sono ricordate le vittorie prestigiose, su tutte il mondiale del 1968, loelegante in corsa e anche al di fuori, le capacità relazionali che lo hanno portato a ricoprire ruoli pubblici nello sport e non solo e infine la bella presenza e l’abilità dialettica che lo rese personaggio televisivo, tanto da arrivare, alla fine degli anni Sessanta, alla conduzione di un quiz, Ciao mamma, in onda in prima serata sulla seconda rete. Senza dimenticarne assolutamente il valore sportivo (certo non io che sono stato suo accanito tifoso, ai miei tempi ...