Vescovo non si presenta alla Messa di Natale | ecco cosa è successo

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tutto era pronto per l’inizio della Celebrazione della notte di, ma qualnon va, manca all’appello il celebrante. Come da tradizione, tutti erano lì a Vittorio Veneto, per partecipareSanta. Come in ogni parrocchia e chiesa d’Italia e del mondo, dove si attendeva la nascita di Gesù. Ma qualè andato storto. L'articolo proviene da La Luce di Maria.