(Di martedì 27 dicembre 2022) Bruxelles, 26 dic. (Adnkronos) - - L'anno che si sta per chiudere è stato complicato per i vertici delle tre principali istituzioni dell'Unione europea. La presidente della Commissione, Ursula von der, quello del Consiglio europeo Charlese quella del Parlamento, Roberta, dopo la pandemia di Covid-19 che ha chiuso ingli europei, con vari stop and go, per quasi due anni, hanno dovuto affrontare l'aggressione della Russia all'Ucraina, che ha cambiato le coordinate geopolitiche nel Vecchio Continente. Ha anche ridato un senso ideale alle democrazie liberali, dopo l'ubriacatura neoliberista seguita alla caduta del comunismo, in cui l'Occidente ha peccato di arroganza, secondo l'Economist. La lezione che arriva dall'Ucraina, scrive il settimanale londinese, è che l'Occidente è anche libertà, una ...

Adnkronos

... Charles, è in perenne tensione con il Presidente della Commissione Ursulader Leyen. Evidenziarlo è, certamente, politicamente scorretto, annunciare che il Parlamento è sotto attacco è ...Sul tavolo c'è anche un summit con i vertici Ue per il 3 febbraio, con i presidenti di Consiglio e Commissione, Charlese Ursulader Leyen , a cui Zelensky è stato invitato in presenza. Ue, Michel e von der Leyen separati in casa. Metsola offuscata da Qatargate Bruxelles, 26 dic. (Adnkronos) - - L'anno che si sta per chiudere è stato complicato per i vertici delle tre principali istituzioni dell'Unione ...Il vertice non sarà con tutti i leader dei 27 Stati membri, ma manterrà il formato tradizionale con i presidenti del Consiglio europeo, Charles Michel, e della Commissione europea, Ursula von der Leye ...