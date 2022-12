Sulle passerelle della P E 2023 | un trionfo di corpi messi a nudo Ma quegli abiti riflettono un cambiamento di pensiero E usare certi participi leggi seducente può rivelarsi un errore Grave

Leggi su amica

(Di martedì 27 dicembre 2022) OBLÒ SUI FIANCHI. Scollature abissali. Trasparenze che pochissimo – quasi nulla – lasciano all’immaginazione. Pantaloni a vita così bassa da far intravedere i glutei. Minigonne che somigliano a cinture appena un po’ più alte del solito. Top “crop” tagliati sotto il seno, messo in bellavista. Tute seconda pelle, così aderenti da non permettere neanche l’insinuarsi di un paio di slip. Veli che non velano, ma svelano, rivelano. Per questa stagione gli stilisti di moda hanno puntato la loro creatività su un corpo così messo ada inscenare una fantasmagoria di carni, una cornucopia di epidermidi, undi anatomie esibite, ostentate, sbandierate. C’è stato il 333 per cento in più di ricerche online per gonne a vita bassa e il 78 per cento in più per i pantaloni low waist delleprimavera/estate ...