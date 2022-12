Si scrive Oaktree | si legge Brookfield | chi è il fondo USA

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si, si. Ilstatunitense ha chiuso, nel maggio 2021, un accordo con la famiglia Zheng per garantire all’Inter oltre 250 milioni di finanziamento, in una operazione che ha garantito ai proprietari del club nerazzurro risorse fondamentali. Affare che ora potrebbe essere ripetuto anche da Massimo Ferrero per tenersi la Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calciomercato.com

Ieri,Il Secolo XIX , i legali di Massimo Ferrero hanno ricevuto la comunicazione dal ... Ferrero avrebbe avuto contatti direttamente con, fondo specializzato in tali operazioni, dal ...Il Corriere dello Sport, con Pietro Guadagno,dell'episodio e lo definisce molto aderente ...che le necessità di cassa sono sempre ingenti e il prestito di 275 milioni euro garantito da, ... Cessione Sampdoria, Oaktree chiede in pegno tutte le azioni a ... Ferrero contatti Oaktree, per il ruolo di partner ci sono stati contatti con Oaktree, che un'operazione la sta già facendo con l'Inter ...Il presidente nerazzurro sta lavorando in prima persona per trovare una soluzione che garantisca stabilità economica e finanziaria al club ...