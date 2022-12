(Di martedì 27 dicembre 2022) Mosca vieta le vendite di greggio ai Paesi che applicano un price cap. L'Europa guarda al Kazakistan, ma i barili di Astana sono pochi e i tubi passano dalla Russia. I sospetti sugli ordini di Germania e Polonia per il 2023

Ritorsione petrolifera. Putin spinge l'Ue nella gabbia kazaka Il presidente Vladimir Putin ha firmato il decreto contenente le misure di ritorsione al tetto del prezzo imposto dall'Unione europea al prezzo del petrolio di Mosca.Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto con misure di ritorsione al tetto del prezzo imposto dall'Unione europea al prezzo del ...