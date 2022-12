Putin | stop alla fornitura del greggio e derivati | ai Paesi che hanno aderito al Price cap

(Di martedì 27 dicembre 2022) Sono ormai due e ben distinte le ‘guerre’ che il presidentesta affrontando. Una è quella bellica, che lo sta duramente impegnando sul fronte ucraino mentre, l’altra, economica (conseguente alle sanzioni subite), sullo scacchiere europeo. Dunque, dopo aver giocato tutte le carte a sua disposizione per cercare di ‘rientrare’ economicamente almeno attraverso ladi gas naturale, ‘spiazzato’ ddecisione di Bruxelles (in realtà impensabile così a breve termine), di introdurre un tetto al prezzo del gas, improvvisamente il presidente russo si è visto costretto a doversi inventare’ una nuova strategia.firma un decreto che vieta ladel, a tutti queiche...

La data per lo stop ai prodotti petroliferi sarà decisa dal governo di Mosca. In un decreto firmato martedì dal presidente russo Vladimir Putin, si legge che 'la consegna di petrolio e prodotti petroliferi russi ai Paesi che hanno introdotto il 'price cap' saranno possibili solo sulla base di una decisione speciale del presidente Vladimir Putin.