Programmi TV di stasera | martedì 27 dicembre 2022 Su Canale 5 Aldo | Giovanni e Giacomo in ‘La Banda dei Babbi Natale’

(Di martedì 27 dicembre 2022) LadeiNatale Rai1, ore 21.25: Aladdin Film del 2019 di Guy Ritchie, con Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott. Prodotto in USA. Durata: 123 minuti. Trama: Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti e furtarelli nella città di Agrabah. Quando incontra la principessa Jasmine che si aggira per la città in incognito, se ne innamora. Per poter aspirare alla sua mano diventa complice del perfido visir Jafar e ruba per lui una lampada magica che rende chi la possiede potentissimo. Ma scopre che dentro la lampada c’è un genio. Rai2, ore 21.20: Prossima fermata: Natale Film del 2021 di Dustin Rikert, con Lyndsy Fonseca, Chandler Massey, Erika Slezak. Prodotto in USA. Durata: 84 minuti. Trama: La vita e le scelte di Angie sono state sempre improntate alla crescita professionale e al successo nel lavoro. La donna è diventata un ...