Matteo Renzi | Il mostro | nuova edizione aggiornata | inchieste | scandali e dossier Come provano a distruggerti l' immagine

Adnkronos

Il partito guidato daSalvini va allì 8,6% sorpassando Azione - Italia Viva nella lotta per ...come un unico partito in riferimento alle dichiarazioni dei due leader - Calenda e- di ...La cosa ancora più strana della scelta del Lazio è legata al fatto (come aveva anche ironicamente commentato) che il Pd si allea con i grillini in Lombardia dove storicamente i ... Manovra 2023, Mulè e il 'caso fax': "Figuraccia di Renzi" - Video Carlo Nordio: «dovrebbe essere studiato alla scuola superiore della magistratura… ed essere oggetto di riflessione soprattutto per quanto riguarda la devastazione dei nostri diritti fondamentali».ROMA - "Un abbraccio affettuoso e solidale al figlio di Matteo Salvini, vittima di un brutto episodio di criminalità a Milano. Forza Federico!". E' quanto ...