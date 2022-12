Manchester United-Nottingham Forest | due gol in tre minuti | Rashford e Martial firmano il 2-0 VIDEO

Commenta per primo Ora è davvero tutto finito tra ile la famiglia Ronaldo . Anche il figlio maggiore di Cristiano infatti ha lasciato i Red Devils e torna al passato: il Real Madrid lo ha infatti nuovamente riaccolto nella propria ...Alle 21 tocca poi aldi Erik Ten Haag , ormai privo di Cristiano Ronaldo: dopo un periodo altalenante che l'ha portato a - 3 dalla zona Champions, a Old Trafford arriva il ...Il Manchester United sblocca la gara ad Old Trafford contro il Nottingham Forest. Al 19' Eriksen batte il corner veloce e basso in area, Rashford anticipa tutti e batte Hennessey con un tiro potente.Dopo tre sconfitte consecutive, i Blues archiviano la pratica già nel primo tempo: apre Havertz e raddoppia Mount, entrambi di ritorno dall'avventura in Qatar con le rispettive nazionali. Londinesi ch ...