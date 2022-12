LIVE Ciclocross | Superprestige Zolder 2022 in DIRETTA | parata di stelle | duello tra Van Aert e Van der Poel!

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo e di, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale deldi Heusden-(Belgio)! Dopo l’appassionante sfida di ieri valida per la Coppa del Mondo, si torna in gara con un altro appuntamento tutto da seguire! Difatti, è tutto pronto per poter assistere alnella regione belga di Heusden-, dove i migliori corridori allo internazionale disi affronteranno a partire dalle ore 15:10 (per la gara élite maschile), una vera e propriadi. L’attesa non può che essere per il consueto ...