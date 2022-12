Le tre sfide del governo

Leggi su agi

(Di martedì 27 dicembre 2022) La manovra al Senato e il decreto Rave alla Camera, insieme al dl Aiuti quater. Rush finale in Parlamento per i primi provvedimenti approvati dalMeloni, che devono essere convertiti in legge entro l'anno pena l'esercizio provvisorio, nel primo caso, e la decadenza, nel secondo. Più tempo a disposizione, invece, per il testo che stanzia 3,4 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese contro il caro energia, che scade il 17 gennaio ed è stato approvato da Palazzo Madama il 21 dicembre scorso con la fiducia. La legge di Bilancio approderà nell'Aula del Senato oggi alle 14. Sarà la conferenza dei capigruppo, convocata per le 13, a dettare i tempi dell'esame in commissione, ma sembra scongiurato il rischio che il testo varato da Montecitorio all'alba della Vigilia di Natale venga modificato o non venga approvato entro il 31 dicembre. Il ...