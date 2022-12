Iran | Saha Etebari uccisa a 12 anni | la polizia ha sparato contro l' auto dei suoi genitori

(Di martedì 27 dicembre 2022) Inla furia della repressione si è abbattuta nelle ultime ore anche sui più deboli ed innocenti, come una bambina di 12, massacrata il giorno di Natale dagli...

...per i diritti umani ( Hrana ) ha stimato che 507 manifestanti abbiano perso la vita in. Il ... Il comandante delle forze di polizia iraniane ha confermato la notizia dell uccisione diEtebari , ...... mentre sui social è ormai virale la foto di- occhi neri, velo bianco e libro aperto tra le ... Una vicenda sconcertante, ancor più di quella dell'ex calciatore Daei, che citato da... Iran, Saha Etebari uccisa a 12 anni dalle forze di sicurezza: continua la strage dei bambini Il presidente iraniano Ebrahim Raisi parla, durante una manifestazione, delle proteste antigovernative. Confermata l'uccisione di una dodicenne. L'agenzia di stampa iraniana degli attivisti per i diri ...Il presidente iraniano si scaglia contro i manifestanti. Un altro bambino vittima della violenta repressione: la polizia ha confermato l'uccisione della piccola Saha di 12 anni ...