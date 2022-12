Agenzia ANSA

Ilè ormai al, anche Nikola Vlasic ha terminato le vacanze post - Mondiali: l'attaccante, che ha chiuso al terzo posto la kermesse in Qatar con la sua Croazia, ha ripreso i lavori al ...Qui puoi scoprire il programmadella manifestazione. cs Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche: Il Torino è al completo, rientrato anche Vlasic - Calcio Il ds del Rimini Andrea Maniero, al Corriere di Romagna, ha parlato di una trattativa imbastita per portare in granata un giocatore del club romagnolo: "A gennaio incontrerò il Torino ...Il ds del Rimini Andrea Maniero, al Corriere di Romagna, ha parlato di una trattativa imbastita per portare in granata un giocatore del club romagnolo: "A gennaio incontrerò il Torino ...