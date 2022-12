Genoa | Martinez decisivo a Bari malgrado la febbre a 39°

(Di martedì 27 dicembre 2022) Proiettato in campo all'ultimo momento, in sostituzione dell'influenzato Adrian Semper, dopo due mesi ininterrotti di panchina, Josep...

Pianetagenoa1893.net

Ci auguriamo che in omaggio ai 344 tifosi, ci saranno ancora 1000 km di un nuovo. Si è vista ... Onestamente ci hanno sorpreso i vari Aramu, Gudmundsson, lo stesso, gran protagonista di ......e Cagliari tra le altre ha parlato a ESPN Chile : "Chi è questo Chi è per prendere in giro Mbappé Ha subito quattro gol dal giocatore francese!", le parole di Pinigol contro Emiliano... Eroico Martinez: ha giocato con la febbre a 39 - PianetaGenoa1893 Si spera che la splendida vittoria del Genoa a Bari non resti un caso isolato, ma l’inizio di una marcia trionfale ...In 49mila allo stadio San Nicola per Bari - Genoa. Partita finita 1-2, decisive le reti di Puscas e di Gudmundsson ...