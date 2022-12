Festival di Sanremo 2023 | si va verso la prima squalifica | fuori un grande nome

(Di martedì 27 dicembre 2022) Cosa sta accadendo a Madame? La cantante potrebbe essereta daldi, ecco quello che si vocifera nella ultime ore. Madame si ritrova al centro di una bufera mediatica. La famosa e talentuosa cantante infatti è stata travolta suo malgrado dalle critiche, dopo ciò che è emerso a proposito della questioni vaccino. Amadeus perde il primo bit? L’incredibile(Ilovetrading.it)L’interprete vicentina, all’anagrafe Francesca Calearo è indagata per falso ideologico. Stando a quanto si è appreso nel corso delle indagini Madame, avrebbe ottenuto il rilascio del Green Pass senza però essersi vaccinata. Ildella cantate appare nella lista dei pazienti di Daniela Grillone Tecioiu, il medico indagato per peculato, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e falsità ...

... è presumibile che non ci sarà il rischio di dover prendere delle decisioni sulla partecipazione di Madame da qui al. Infine, Amadeus ha assicurato unall'insegna della libertà, dall'...... è presumibile che non ci sarà il rischio di dover prendere delle decisioni sulla partecipazione di Madame da qui al. Infine, Amadeus ha assicurato unall'insegna della libertà, ...Nelle ultime ore si vociferava di una possibile co - conduzione al prossimo Festival di Sanremo da parte di Silvia Toffanin. Poco fa la conferma ufficiale, attraverso una nota stampa, sulla proposta..Nelle ultime ore si vociferava di una possibile co - conduzione al prossimo Festival di Sanremo da parte di Silvia Toffanin. Poco fa la conferma ufficiale, attraverso una nota stamoa, sulla proposta..