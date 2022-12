Federfuni | “La mancanza di neve è calamità economica | servono aiuti”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 dicembre 2022) ANCONA – “Anche ladiè una, forse non naturale, ma sicuramente”: è quanto affermaItalia, che chiede “interventi a tutela dell’occupazione, del sostegno alle aziende della filiera del turismo bianco e dei liberi professionisti a partire dai maestri di sci, moratorie bancarie e fiscali, compensazioni economiche per i costi energetici e di riscaldamento”, sottolineando che “l’Appennino è una montagna da salvare, anche per l’anomala condizione metereologica”. “La totale assenza dinaturale, l’impossibilità di produrla viste le alte temperature e le previsioni del tempo che non sembrano essere assolutamente favorevoli ad un cambio drastico verso temperature più consone al periodo ed a precipitazioni nevose rischiano da fare andare in default ...