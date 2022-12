“Diamo il via alle riforme” Berlusconi promuove la manovra e detta la linea

(Di martedì 27 dicembre 2022) Silvioladel governo Meloni. Il leader di Forza Italia in un'intervista a Repubblica sottogli sforzi dell'esecutivo sulla crisi energetica, che ha assorbito la maggior parte delle risorse stanziate nella legge di Bilancio: “Considero questala migliore possibile nelle condizioni date. La gravissima crisi legata ai costi dell'energia e delle materie prime richiedeva una risposta urgente e ci ha costretto a dedicare gran parte delle risorse disponibili per limitare gli effetti dei rincari. Questo per evitare una nuova fase recessiva, di inflazione e di disoccupazione, alla quale molte famiglie e molte imprese non avrebbero potuto resistere. Le questioni che abbiamo sollevato hanno trovato una risposta. Forse - dice il Cav agliati del ...

tv.dire.it

per scontato questa presenza silenziosa ma carismatica, che dietro accordatura, Attesti ha ... darà ilproprio dalla città tifernate ad un tour con le Goldberg che lo porterà in Europa e ...... noi l'abbiamo veduta e di ciòtestimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso ... quello che Gesù amava, e disse loro: 'Hanno portatoil Signore dal sepolcro e non sappiamo dove ... DiRE TV - 'Diamo uno strappo alla sclerosi multipla', al via la nuova ... Tutto pronto per tornare sul campo a Formello. La Lazio si ritroverà alle 15 per riprendere la preparazione alla sfida col Lecce che darà il via al 2023 dei biancocelesti e a ...È stato pubblicato il bando per realizzare 18 nuovi parchi gioco che andranno a riqualificare le aree degradate di 18 Comuni del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.