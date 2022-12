Cremonese-Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I grigiorossi sono alla disperata ricerca di punti salvezza, e possibilmente della prima vittoria stagionale, mentre i bianconeri puntano a piazzarsi tra le prime quattro.si giocherà mercoledì 4 gennaio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I lombardi si trovano attualmente al terz’ultimo posto con sei punti di distacco dallo Spezia che li precede. Ecco perché diventa obbligatorio cercare i tre punti per agganciare i liguri e giocarsela fino in fondo. Nelle ultime cinque partite sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. I bianconeri, dopo un avvio stentato, si sono rimessi in carreggiata vincendo le ultime sei partite prima della sosta per il ...