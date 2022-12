Cassazione | per il risarcimento delle micropermanenti basta la visita

Altalex

Si sente ladel calcio, ma lascia in giro frattaglie come mine. Quando finalmente si ... Corre l'obbligo di rendergli giustiziaquel che concerne la gestione dei conti : con lui al timone ...13 gennaio 2022 : il clan Spada, con base a Ostia, è un'associazionedelinquere di stampo mafioso. Lo stabilisce la. Il maxi processo nasceva dall'indagine della Dda di Roma che aveva ... Riforma civile: le indicazioni operative della Cassazione Le assoluzioni per il delitto Mollicone e le nuove indagini sui bilanci della Juventus tra gli altri eventi che hanno segnato le cronache italiane nel 2022 ...Per il perfezionamento del deposito dell'atto in modalità telematica a rilevare è la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore ...