Calciomercato Milan | colpo per la porta | tifosi sorpresi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Poco più di una settimana e ricomincia la Serie A: i club sono al lavoro per ritrovare la migliore condizione ma un occhio è dato anche al mercato invernale Archiviato il Mondiale più insolito della storia, si attende la prima settimana di gennaio che coinciderà con la ripartenza

Nell'intervista su.it, il giornalista Carlos Passerini ha ribadito che il problema principale per il rinnovo di Leao con ilè la famosa multa da pagare allo Sporting.che ...Commenta per primo Ilaspetta un segnale da Leao e intanto si guarda attorno sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport rispunta il nome di Zaniolo (Roma) oltre a quelli di Ziyech (Chelsea), Asensio (Real ...Il racconto dell'ex centrocampista del Milan e attuale allenatore del Valencia: "Un rappresentante del club era venuto in città e voleva offrirmi un contratto" ...Visti i problemi a rientrare in campo di Mike Maignan, il Milan sta valutando di prendere un nuovo portiere a gennaio, considerando anche che Tatarusanu a fine anno saluterà il Diavolo.