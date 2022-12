(Di martedì 27 dicembre 2022) Il fenomeno.Carenza di materie prime e principi attivi per la produzione. Le farmacie bergamasche in campo con la preparazione galenica in laboratorio. De Amici: presidio sul territorio. Petrosillo: esempio di collaborazione.

L'Eco di Bergamo

Detti elementi, uniti all'ampliamento del mandato dell'Agenzia europea per i(EMA) e all'... della preparazione, della sorveglianza, della valutazione del rischio, dell'rapido e ......sono stati aperti quasi 3.000 centri di monitoraggio dove effettuare tamponi e ricevere... ospedali urbani al collassoCovid in Cina: milioni di contagi in meno di un mese Allarme medicinali: 3mila introvabili - Cronaca Genova – Prenotare una Tac o una risonanza attraverso il Cup senza dover ripiegare su una struttura privata è un’impresa ardua da mesi: di fatto, dalla fine della pandemia il sistema annaspa. Ma quell ..."La decisione adottata dal Coruc, con la discutibile astensione del Rettore dell’Umg De Sarro - è scritto -, viola apertamente la logica di sistema e di non concorrenzialità tra gli Atenei" ...