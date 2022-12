Twitter | cosa c’è dietro il passo indietro di Musk

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Strategia di marketing o errore di calcolo? L’affare, come predisse l’Economist, rischia di tramutarsi in una questione infernale per Elon. La vendita delle azioni Tesla da parte degli investitori, lo farebbe presagire. E probabilmente, deve averlo capito anche lui, per aver fatto pochi giorni fa, un sondaggio sulla propria permanenza alle redini del social media. Ma l’impressione, è che Elonstia semplicemente usando, per costruire il proprio brand fuori dal mainstream. Il sondaggio chiude infatti la parentesi del licenziamenti dei dirigenti e delle successive rivelazioni della corrispondenza interna a, denominataFiles, riguardo la censura da porre in atto, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali americane del 2020, dello scoop del New ...