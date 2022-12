Natale 2022 | il 18% degli italiani ha chiesto un prestito per fare i regali

Sky Tg24

E soprattutto dall'Associazione 'Il Sole nel Cuore', che ha garantito e garantirà alla famiglia almeno di passare ilin albergo.Così a rovinare il già inevitabilmente tristissimo e malinconicodi Viktorija Mihajlovic , dei suoi fratelli e di mamma Arianna , a pochi giorni dalla scomparsa di Sinisa, ci si sono messi ... Natale 2022, feste e celebrazioni in giro per il mondo. FOTO Savona. E' stato individuato ieri anche il secondo dei presunti responsabili della rissa avvenuta in pieno centro a Savona la notte della vigilia di Natale e che ha comportato il trasferimento in ...(Quotidiano di Ragusa) Ne parlano anche altre fonti Travolto e ucciso da un'auto: un bambino di 8 anni è morto, investito da un'auto, la sera di Natale - 25 dicembre - alla periferia di Foggia, zona ...