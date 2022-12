Milano-Monza in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Superlega 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tutto pronto per Allianz-Vero, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season didimaschile. Santo Stefano dall’aria di derby per le due formazioni lombarde. I meneghini di coach Piazza, ottavi con 17 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la settima vittoria. Dall’altra parte della rete ci saranno i brianzoli di Massimo Eccheli, noni staccati di cinque lunghezze. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 dicembre all’Allianz Cloud di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella ...