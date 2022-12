Milan | indizio sul futuro di Ibrahimovic | annuncio in televisione

Corriere dello Sport

Nel corso del programma di Alberto Angela Stanotte a Milano , andato in onda sui canali RAI la notte di Natale , ha fatto la propria apparizione anche il bomber delZlatan Ibrahimovic , ormai un vero e proprio simbolo della città meneghina grazie ai suoi anni passati su entrambe le sponde del Naviglio ...Zlatan Ibrahimovic ha lanciato in diretta Rai unmolto chiaro in merito al suo futuro: potrebbe continuare a giocare alancora per un po', e successivamente magari trasferirsi da ... Ibrahimovic intervistato da Alberto Angela: quell'indizio sul suo futuro... L'attaccante svedese è apparso nello speciale della Rai "Stanotte a Milano", raccontando le sue emozioni e il suo affetto verso la città meneghina ...“A Milano sto bene, mi sento vivo. Non è un segreto che possa rimanere più del previsto”. Zlatan Ibrahimovic ha lanciato in diretta Rai un indizio molto chiaro in merito al suo futuro: potrebbe contin ...