La Cappella Colleoni | un capolavoro funebre a cavallo fra il sacro e il pagano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Bergamo. Lanon è semplicemente undi arte funeraria, ma un vero e proprio crogiolo di simboli e misteri. Incastonata fra la Basilica di Santa Maria Maggiore e gli spazi della Curia Vescovile, la struttura attira l’attenzione di chiunque acceda a Piazza Duomo grazie al proprio fascino che spesso lascia a bocca aperta chi visita per la prima volta Bergamo. Per comprendere appieno il valore di questo edificio è tuttavia necessario andar ad analizzare le sue origini che pongono le proprie radici alla fine del Quattrocento quando Bartolomeo, ormai noto per le sue imprese a servizio della Repubblica di Venezia, decise di costruire un proprio mausoleo. Dedicato ai santi Bartolomeo, Marco e Giovanni Battista, lo stabile avrebbe dovuto erigersi nell’area occupata dal cosiddetto ...