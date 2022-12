“Il ginecologo mi ha riscontrato un altro problema” | Beatrice Valli e la gravidanza travagliata

Il Fatto Quotidiano

'Nell'ultima visita il miopurtroppo mi haun accorciamento dell'utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo' , ha aggiunto. Tra quindici giorni l'ex ...Fan preoccupati Cosa ha detto 'Nell'ultima visita il miopurtroppo mi haun accorciamento dell' utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo . Trascorsi i ... Beatrice Valli, nuovi problemi di salute con la quarta gravidanza: “Ho capito subito che non erano i… Dopo Alessandro, Bianca e Azzurra, la famiglia Fantini-Valli si arricchirà di un nuovo fiocco da appendere alla porta. La coppia nata ad Uomini e Donne è una delle più unite a seguito del dating show ...Beatrice Valli ha manifestato altri problemi durante la gravidanza: la donna ha spiegato di aver scoperto di avere l'utero corto ...