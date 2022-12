Gli evasi del Beccaria e le colpe del sistema penitenziario

Leggi su agi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) AGI - È caccia serrata ai 4 detenuti del carcere minorile '' di Milano ancora liberi dopo l'one del giorno di Natale. In tutta la zona sono attivi posti di blocco nella convinzione che qualcuno possa non essere riuscito ad allontanarsi troppo da quando è scattato l'allarme. Ma controlli sono in corso in tutta la città e nelle zone in cui glivivevano. Sette i giovani detenuti fuggiti (tra i i 17 e i 19 anni, tre i maggiorenni). Due sono stati rintracciati e ripresi nel giro di poche ore, un terzo si è costituito, convinto dai familiari a tornare in carcere. Secondo le prime ricostruzioni, gliavrebbero approfittato dei lavori in corso da tempo per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. La rivolta dopo la fuga Poco dopo la fuga nell'istituto è scoppiato il caos: ...