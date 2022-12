Corriere della Sera

A seguire troviamo Giorgio, anche se si trova parecchio distante da. Il patrimonio del noto stilista e fondatore dell'omonimo gruppo di moda ammonta a 6,6 miliardi. Nella nuova ...Galleria fotografica EA7 EmporioMilano " Openjobmetis Varese 96 - 84 4 di 27 WOLDETENSAE 5 "...6 " Pur con le assenze non ha tanti minuti a disposizione salvo nell'ultimo periodo quando ... Ferrero, Armani ma anche Crippa e Denegri: chi sono i nuovi miliardari italiani, la classifica completa Come ogni anno Forbes, la rivista statunitense specializzata in economia, ha stilato la classifica delle persone più ricche del mondo. Da cui abbiamo estrapolato gli italiani protagonisti nel mondo de ...Anche quest'anno resta l'uomo più ricco d'Italia. Sommando i patrimoni degli italiani presenti in lista dal secondo al settimo posto non si eguaglia la ricchezza del presidente esecutivo del gruppo do ...