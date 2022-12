Emma Marrone | il malinconico scatto social che fa intenerire i fan | tutto l’affetto per la cantante

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Losu instagram è un po’ triste:non ha esattamente un’espressione felice e serena mentre parla del Natale. Ma lasalentina non smette mai di stupire. E i fan subito le fanno sentire il loro “calore”. Bella, sensibile, grintosa, piena di talento. Gli aggettivi per, lasalentina sempre sulla cresta dell’onda, si sprecano. Dai tempi di Amici che l’ha lanciata come nuova voce nel panorama artistico nazionale, il successo l’ha portata in alto come un’onda, inarrestabile. E da allora è stato un susseguirsi di nuovi traguardi raggiunti. Una donna con la schiena dritta, verrebbe da dire, data la grinta e la forza dimostrate non solo sui tanti palchi che l’hanno vista protagonista, ma anche in occasione dei problemi di salute ...